Английский нападающий Ди-Си Юнайтед Уэйн Руин заработал прямую красную карточку в матче регулярного чемпионата американской Major League Soccer против Нью-Йорк Ред Буллз. Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 1:2.

Английский нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руин заработал прямую красную карточку в матче регулярного чемпионата американской Major League Soccer против "Нью-Йорк Ред Буллз". Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 1:2.На 24 минуте матча Руни в борьбе с колумбийским защитником соперника Кристианом Кассересом нанес ему удар рукой в лицо, что не ускользнуло от внимания главного арбитра матча. Тот показал англичанину прямую красную карточку.Wayne Rooney shown a straight red card in MLS