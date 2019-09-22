Британец Чарльз Роули, отравившийся летом 2018 года в Эймсбери неким нервно-паралитическим веществом, намерен судиться с Россией

Британец Чарльз Роули, отравившийся летом 2018 года в Эймсбери неким нервно-паралитическим веществом, намерен судиться с Россией, пишет таблоид Daily Mirror. Как сообщает адвокат Роули, в исковом заявлении его клиент намерен указать сумму в 1 миллион фунтов стерлингов (более 80 миллионов рублей). По словам адвоката, Роули по-прежнему страдает от побочных эффектов, вызванных отравлением.Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес были обнаружены летом прошлого года на улице Эймсбери (в 10 километрах от Солсбери, где за несколько месяцев до этого при схожих обстоятельствах были обнаружены бывший советский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь). Стерджес скончалась в больнице, позднее полиция при обыске дома Роули обнаружила емкость с нервно-паралитическим веществом "новичок". Ответственность за инцидент британские власти возложили на Россию. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.