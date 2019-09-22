Пара из США отдыхала в Танзании: в домике, одна из комнат которого расположена под водой. Молодой человек решил крайне необычно позвать свою возлюбленную замуж. Он нырнул, подплыл к окну, за которым находилась девушка, показал ей записку со словами Выходи за меня! и обручальное кольцо. Однако радостного ответа да! он так и не услышал.

Пара из США отдыхала в Танзании: в домике, одна из комнат которого расположена под водой. Молодой человек решил крайне необычно позвать свою возлюбленную замуж. Он нырнул, подплыл к окну, за которым находилась девушка, показал ей записку со словами "Выходи за меня!" и обручальное кольцо.Однако радостного ответа "да!" он так и не услышал, сообщает телеканал "Россия 24". Мужчина не смог вынырнуть на поверхность и погиб. Почему произошла трагедия – не сообщается. На своей странице в Фейсбуке девушка написала лишь то, что самый счастливый день её жизни обернулся кошмаром.