Ошибкой назвал введенные Минздравом новые правила прохождения медкомиссии для получения водительских прав первый замгенпрокурора России Александр Буксман. Он подчеркнул, что данные о состоящих на учете алкоголиках и наркоманах в МВД не передаются. Правительство, Минздрав и МВД пытались неоднократно решить эту проблему комплексно и раз и навсегда.

Ошибкой назвал введенные Минздравом новые правила прохождения медкомиссии для получения водительских прав первый замгенпрокурора России Александр Буксман. Он подчеркнул, что данные о состоящих на учете алкоголиках и наркоманах в МВД не передаются. Правительство, Минздрав и МВД пытались неоднократно решить эту проблему комплексно и раз и навсегда."Видимо, Минздрав нашел такой способ необычный для решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена", — цитирует Буксмана "Интерфакс".То, что ГИБДД не получает информации о наркоманах и алкоголиках от министерства здравоохранения объясняется разночтениями в законодательстве. Буксман добавил. Что по заявлениям прокуратуры права вождения автомобилями лишены около 80 тысяч человек.Приказ о прохождении теста на наркотики при получении водительских прав должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года, добавил главный внештатный нарколог России Евгений Брюн. Но за день до этого Минздрав перенес начало тестов на наркотики и алкоголь для получения и смены водительских удостоверений на июль 2020 года.Ранее водители по всей стране выстроились в очереди для получения медсправок, опасаясь, что из-за анализов стоимость получения необходимой бумаги увеличится на 5-9 тысяч рублей. В наркологическом диспансере в Казани, стоя в очереди за справкой, скончался пожилой мужчина.Президент России Владимир Путин, узнав об увеличении стоимости прохождения медкомиссии, называл это чушью. Он напомнил, что зарплату, равную минимальному размеру оплаты труда в России получает 3 миллиона 200 тысяч человек, а МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей."Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое, — отдал распоряжение глава российского государства. — Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы".Тесты на злоупотребление алкоголем и прием наркотиков выявляют десять наркотических веществ. Это опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенициклидин. Раньше такие тесты проводились по усмотрению врача-нарколога. По решению Минздрава, эти тесты при получении прав должны были стать обязательными и поголовными.