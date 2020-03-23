Нападающий футбольного клуба ЦСКА Такума Нисимура, арендованный португальским Портимоненсе, попросил у руководства армейцев прервать аренду. Как объяснил игрок, он обеспокоен ситуацией с коронавирусом и хочет в эти дни находиться рядом со своей семьей.

Нападающий футбольного клуба ЦСКА Такума Нисимура, арендованный португальским "Портимоненсе", попросил у руководства армейцев прервать аренду. Как объяснил игрок, он обеспокоен ситуацией с коронавирусом и хочет в эти дни находиться рядом со своей семьей.ЦСКА пошел навстречу японскому футболисту. В его контракте была предусмотрена такая опция. О прерванной досрочно аренде сообщила пресс-служба "Портимоненсе" на официальном сайте клуба.Напомним, что Нисимура был арендован португальцами в январе 2020 года. За это время он успел провести две встречи за новый клуб.