Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье прокомментировал предложение о помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье прокомментировал предложение о помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19, которое ранее сделал Владимир Путин премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Песков назвал ситуацию с пандемией опасного заболевания в Италии крайне тяжелой."Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений", — отметил Песков.Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что справиться с эпидемией коронавируса можно только объединенными усилиями всего мира.В субботу Владимир Путин в телефонном разговоре предложил Джузеппе Конте перебросить в Италию средствами Минобороны РФ автокомплексы дезинфекции, медиков и соответствующее оборудование.За сутки в Италии от коронавируса умерли 793 человека. В целом число зараженных составляет почти 43 тысячи, пишет ТАСС.