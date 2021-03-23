Сведения опубликованы на сайте ДОМ.РФ.

По данным обманутых дольщиков включён в реестр проблемных объектов. Сведения, подтверждающие информацию от совладельцев недвижимости, на сайте ДОМ.РФ.Новый статус сооружения позволит администрации Владимирской области привлечь федеральные деньги для решения проблемы долгостроя.Однако застройщик предоставил план-график по завершению строительства. Пока ООО «Транш» намерено закончить возведение объекта за счёт собственных средств. Следующий дедлайн по его сдаче – июнь 2021-го.Ситуация находится на особом контроле вице-губернатора Романа Годунина.