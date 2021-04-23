Минкульт расторг трудовой контракт без объяснения причин. Об этом Светлане Мельниковой объвили в пятницу утром. Позже стало известно, что приказ об увольнении подписал зам. министра

Минкульт расторг трудовой контракт без объяснения причин. Об этом Светлане Мельниковой объвили в пятницу утром. Позже стало известно, что приказ об увольнении подписал зам. министра культуры Сергей Обрывалин, который контролирует в Минкульте деятельность департамента экономики и финансов, а также департамента культурного наследия. По телефону попросили Светлану Мельникуову сказать, что она думает по поводу увольнения. В