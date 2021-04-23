Специалисты Владимиро-Суздальского музея-заповедника заменили световое оборудование в Успенском соборе на современное.

Специалисты Владимиро-Суздальского музея-заповедника заменили световое оборудование в Успенском соборе на современное.Оно позволило увидеть знаменитые росписи Андрея Рублёва и Даниила Чёрного в новых красках. Работы были проведены за счёт собственных средств ГВСМЗ.Ценность и значение для мирового сообщества фресок Успенского собора во Владимире сложно преувеличить. Два монаха – Андрей Рублёв и Даниил Чёрный – в начале XV века совершили, по сути, переворот в сознании людей и их восприятии Страшного суда. Вместо ожидаемого ужаса, связанного с предстоящей расплатой за грехи, «рублёвские» росписи дарят надежду на спасение и воскрешение. Любовь, которой переполнены святые, открыто читается в их ликах. И сейчас посетители собора могут получить именно такое восприятие фресок, которые можно рассмотреть во всех подробностях, сообщила пресс-служба ВСМЗ.Первое осветительное оборудование было установлено в Успенском соборе в начале 2000-х годов. Позже на спонсорские средства удалось частично его заменить, но добиться желаемого успеха долгое время не получалось. В этом году Владимиро-Суздальский музей-заповедник на собственные средства закупил и заменил оборудование на современное – светодиодное, – которое соответствует новым требованиям и ГОСТам. Освещённость старинных фресок не должна превышать 50 люксов с минимальным влиянием ультрафиолетового и инфракрасного спектров. Нарушение этих нормативов может привести к выгоранию пигмента.К работе были привлечены сотрудники музея-заповедника и специалисты из Москвы. Совместными усилиями получилось добиться равномерного освещения фресок, чтобы полностью исключить так называемые «тёмные зоны». Кроме фресок Рублёва, туристы теперь смогут увидеть фрагменты орнаментальной росписи, которая сохранилась с XII века в северной галерее храма, и элементы украшения аркатурно-колончатого пояса первого храма, до его перестройки после пожара.