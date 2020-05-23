Делегации четырех стран — США, Украины, Эстонии и Британии — не явились на инициированное Россией заседание Совбеза ООН по Крыму.

Делегации четырех стран — США, Украины, Эстонии и Британии — не явились на инициированное Россией заседание Совбеза ООН по Крыму. Заседание проводилось по формуле "Арриа" — такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям СБ, и на консультации могут приглашать не только дипломатов, но и представителей общественности и неправительственных организаций.На заседании выступали жители Крыма, передает РИА Новости. Нынешнее заседание было продолжением мероприятия, прошедшего 6 марта, когда организаторы-представители Запада отказались дать слово крымчанам.Российское постпредство выпустило заявление с выражением сожалений по поводу того, что украинская делегация "так и не решилась" участвовать в заседании 21 мая. В сообщении отмечается, что российские представители не уклонились от заседания 6 марта. Они также отметили, что были готовы и хотели предоставить представителям Киева "трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму".Делегации, не явившиеся на заседание, не только нарушили практику проведения в СБ подобных встреч, но и "продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся", отметили в постпредстве РФ.Российские дипломаты поздравили жителей Крыма с тем, что заседание 21 мая состоялось, назвав его большим успехом в Совбезе. Они отметили, что будут и в дальнейшем добиваться того, чтобы информация о жизни на полуострове не искажалась в угоду тем, кто ничего о ней не знает и не интересуется мнением крымчан.Если бы западные дипломаты услышали о причинах, побудивших жителей Крыма голосовать за воссоединение с Россией, это было бы для них откровением, считают в постпредстве РФ. За последние шесть лет Киев предпринимал откровенно враждебные шаги в отношении жителей полуострова, отмечают они.