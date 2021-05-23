Сотрудники ГИБДД проводят разъяснительную работу с различными категориями участников дорожного движения...

Данная социальная кампания проводится по инициативе Организации Объединенных наций под единой концепцией «Дороги для жизни».Сотрудники ГИБДД во время выполнения функций по надзору за дорожным движением проводят разъяснительную работу с различными категориями участников дорожного движения о строгом соблюдении ПДД РФ.Одно из таких профилактических мероприятий прошло в районе Люблино. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям, в салоне транспортных средств которых находились дети, о соблюдении правил перевозки несовершеннолетних и необходимости самим использовать ремни безопасности во время передвижения, показывая тем самым положительный пример безопасного участия в дорожном движении. Кроме того, инспекторы разъяснили автовладельцам об административной ответственности за нарушения ПДД РФ.В ходе мероприятия полицейские распространили среди родителей тематические памятки, а маленьким пассажирам вручили яркие раскраски.Пресс-группа УВД по ЮВАО(495) 709-18-18