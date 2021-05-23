На улице Мира у Князь-Владимирского кладбища около трех часов дня столкнулись четыре иномарки. В аварии не обошлось без пострадавших. По предварительной информации полиции, водитель Киа Рио

На улице Мира у Князь-Владимирского кладбища около трех часов дня столкнулись четыре иномарки. В аварии не обошлось без пострадавших. По предварительной информации полиции, водитель Киа Рио выехал на встречку и столкнулся с Киа Спортейдж и Ниссан. Затем по инерции Киа отбросило на встречную полосу, где автомобиль врезался с Фольксвагеном. В аварии пострадал водитель Рио –