Александровский Музей Ивана Грозного принял участие в Московском Пасхальном фестивале Организаторы...

Александровский Музей Ивана Грозного принял участие в Московском Пасхальном фестивалеОрганизаторы 23-его Московского Пасхального фестиваля подвели итоги. В этом году событие, ежегодно собирающее сотни тысяч зрителей по всей стране, было особенно масштабным – в рамках фестиваля прошло 29 концертов в 26 городах России.Одной из площадок традиционно стал и александровский Музей Ивана Грозного.Лариса Зарайская, замдиректора музея-заповедника "Александровская слобода":- С Московским Пасхальным фестивалем Валерия Гергиева мы сотрудничаем уже двадцать лет и очень гордимся таким партнерством. Ведь благодаря ему наши земляки знакомятся с творчеством лучших духовных хоров мира. В разные годы здесь выступали коллективы из Швеции, Болгарии, Сербии, Прибалтики, Армении и т.д. Каждый концерт – это высочайший уровень мастерства и знаковое событие в культурной жизни нашего города и района!Всего в хоровой программе этого года было задействовано 23 коллектива. В «Слободе» выступил Ансамбль певчих Ессентукского благочиния Пятигорской и Черкесской епархии, созданный два года назад как праздничный хор для архиерейских богослужений местного храма Николая Чудотворца.Ансамбль ведет активную просветительскую и образовательную деятельность, участвует в благотворительных музыкальных проектах.Алина Мухамеджанова, регент Ансамбля певчих Ессентукского благочиния Пятигорской и Черкесской епархии- Этот коллектив принимает участие в Пасхальном фестивале впервые. Радостно знакомиться с нашей Россией. Это всегда такое счастье, несмотря на то, что мы не имели возможность посетить экскурсии. Низкий поклон хранителям музея с великолепным историческим наследием, спонсорам, я надеюсь, что они есть. Потому что нашу Россию нужно беречь, сохранить для наших прекрасных детей.