Смотрите Вести в 9.00: долгожданная дорога, которая должна стать более безопасной и...
Смотрите "Вести" в 9.00: долгожданная дорога, которая должна стать более безопасной и комфортной
За "сталинку"!
- Жильцов сталинки во Владимире достали арендаторы. В доме только недавно сгорел вейпшоп, а в подвал уже завезли тандыры.
Скоро поедем
- Долгожданная дорога, которая должна стать более безопасной....и комфортной. Первые три километра обновленной суздальской трассы откроют уже через неделю.
Служба не из легких
- Они там, где трудно дышать. В Муроме прошли соревнования сотрудников газодымозащитной службы.