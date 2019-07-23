США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны по всему миру, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео."Мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Ирана​​​. И мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми", — сказал он в интервью телекомпании WFTV 9.В программе "Железная логика" в эфире Вести FM от 22 июля политолог Сергей Михеев заявил: "А что может сделать Трамп, чтобы ничего не сделать? То есть сделать и отчитаться об успехе, но на самом деле не идти на серьезные риски"."Например, взять и с большой помпой объявить патрулирование Ормузского пролива, устроив защиту международного судоходства, и, может быть, вступить в стычку с каким-нибудь из иранских судов, тем более что это не сложно: сопоставимого с американским флота у Ирана нет. Но все это не решает главного вопроса – для американцев это ситуация с ядерной программой Ирана", — сказал эксперт.По его словам, международной коалиция станет очень быстро, потому что к американцам присоединится Великобритания, Саудовская Аравия, ОАЭ."А что дальше? – продолжил он. – Можно, конечно, какое-то время это выдавать за большую победу прогрессивного человечества, но, по большому счету, проблему Ирана это для американцев не решает, это только обостряет ситуацию".