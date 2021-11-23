Врио губернатора Александр Авдеев 22 ноября года подписал указ о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия с врио заместителя губернатора Григорием Вишневским ..

Врио губернатора Александр Авдеев 22 ноября года подписал указ о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия с врио заместителя губернатора Григорием Вишневским 30 декабря 2021 года.«Осуждаю любые проявления коррупции. Вместе с правоохранительными органами мы должны сделать все, чтобы обеспечить прозрачность в работы власти, прозрачность в сфере распоряжения бюджетными средствами и имуществом, а также прозрачные взаимоотношения с бизнесом. Доверие жителей, соблюдение законов и справедливость – основные требования для любого чиновника. Те, кто не нарушает эти нормы, не должны работать в наших рядах», - пояснил глава региона.Поскольку Григорий Вишневский не исполняет свои служебные обязанности, зарплата за время отсутствия на рабочем месте чиновнику не выплачивается.