Установлено, что в пакетах находилось два вида веществ, являющихся наркотическими средствами – марихуана массой более 800 граммов и конопля, массой более 1 килограмма...

«Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 41- летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе несения службы сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве на 8 км МКАД для проверки остановили автомобиль «Мицубиси» под управлением ранее судимого 41-летнего жителя Московской области. В ходе беседы с полицейскими мужчина стал заметно нервничать.Инспекторами было принято решение о досмотре транспортного средства, в ходе которого были обнаружены 6 пакетов с находящимися в них частями неизвестных растений. Часть из них была спрятана в багажнике автомобиля.Проведенным исследованием части изъятого установлено, что в пакетах находилось два вида веществ, являющихся наркотическими средствами – марихуана массой более 800 граммов и конопля, массой более 1 килограмма. Остальной материал направлен на экспертизу. Общая масса изъятых веществ составила около 4 килограммов.Следствием ОМВД России по району Вешняки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73