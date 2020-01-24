24.01.2020

2020-01-24 14:50:03

Мусор и ныне там. Владимирцы продолжают жаловаться на работу регоператора

Очередной звонок в редакцию "Вестей". И очередная жалоба жителей, теперь уже по адресу Батурина,21.

Люди сообщили, что мусор у них во дворе не вывозится почти неделю. А с 1 января он вывозился всего дважды. Между тем, на эту контейнерную площадку несут мусор из нескольких домов - в общей сложности 250 человек. Журналистам они позвонили от отчаяния, потому что, по их словам, до диспетчеров нового регоператора - компании "Биотехнологии" дозвониться невозможно.



Виталий Кузнецов: «УНР-17 - было у них 3 ящика, все время убирали, чисто. Рамы, двери. Все увозили. А сейчас мусор не увозят. Вот матрас лежит уже не знаю сколько!»



Что ответили журналистам Вестей в мусоровывозящей компании, расскажем в следующем выпуске в 17 часов