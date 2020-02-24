Власти Пакистана приняли решение закрыть границу с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса. Грузия ввела строгие ограничения на проход сухопутной границы и отменила все пассажирские рейсы.

Власти Пакистана приняли решение закрыть границу с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщает агентство "Франс Пресс". О сроках закрытия границы не сообщается. Ранее по этой же причине была закрыта граница с Ираном со стороны Турции, Афганистан прекратил сообщение с Ираном, а Грузия ввела ограничения на авиасообщение с этой страной. Как сообщает МИД страны, ограничено перемещение физических лиц из Ирана в Грузию и наоборот. При этом авиакомпаниям будет предоставлена возможность забрать в Иран уже находящихся в Грузии туристов. Открытой остается сухопутная граница, однако на перемещения будут введены строгие ограничения, включая обязательный скрининг пассажиров.Информация о первых случаях заболевания новым коронавирусом в Иране появилась 19 февраля. Сейчас их число достигло 43, восемь из заболевших скончались. На данный момент Иран является страной, где после Китая зафиксирован самый высокий показатель распространения коронавируса.