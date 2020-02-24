18 февраля в Луганской области, недалеко от города Золотое, произошли серьезные столкновения между украинскими военными и ополчением. Именно там осенью развели войска, но с конца января ситуация в районе Золотого снова перешла в горячую фазу.

Автор: Дмитрий Киселёв18 февраля в Луганской области, недалеко от города Золотое, произошли серьезные столкновения между украинскими военными и ополчением. Именно там осенью развели войска, но с конца января ситуация в районе Золотого снова перешла в горячую фазу. Стороны обвиняют друг друга в выходе за линию разграничения и атаках на позиции противника.Луганские военные сообщили, что украинские силовики палят из артиллерии крупного калибра, применяют танки, устраивают диверсионные вылазки. Пострадала гражданская инфраструктура, есть раненые среди мирных жителей. Погибшие и раненые — как у ВСУ, так и у защитников Луганской народной республики.Зеленский тем временем собирает Совет национальной безопасности и обороны Украины, где выдвигает теорию, что столкновения в районе Золотого — это провокация сепаратистов, которые таким образом хотят напомнить украинским войскам о Дебальцевском котле, куда они попали ровно 5 лет назад, 18 февраля 2015 года. Еще одна цель сепаратистов, по мнению Зеленского, — сорвать мирный процесс на Донбассе.Тем временем, у Зеленского и без Донбасса проблем по горло. Украина, которой он управляет уже более полугода, местами просто дичает. Вот кадры, которые озадачили даже сторонников Киева. Как в Средневековье, с камнями, факелами и железными прутьями в руках — так граждане Украины встречали своих земляков, что прилетели их китайского Уханя, охваченного коронавирусом.Автор: Анна ТкаченкоУкраину лихорадит. Причина тому — коронавирус. По своей природе он поражает иммунную систему, легкие. Но здесь, похоже, сумел добраться до умов. Не успел самолет из Китая прибыть на украинскую землю, а от его пассажиров начали отказываться их же сограждане в разных населенных пунктах. Жители даже пели молебны Богородице с просьбой отпугнуть эвакуированных. Это было похоже на охоту на ведьм. Многотысячные протесты, столкновения с полицией, горящие покрышки и призывы к блокаде городов.Но главная битва против своих же сограждан развернулась в Новых Санжарах. Там даже грозили сжечь санаторий, куда везли вернувшихся из Китая. Путь к медцентру заблокировали. Полицейские расчищали дорогу с помощью дубинок и БТР. Людей валили на землю, забирали в автозаки. Пострадали двое местных жителей. Задержаны больше двадцати. Им могут грозить реальные сроки.Автобусы с эвакуированными местные жители все равно встречают с камнями и бутылками. 9 полицейских из оцепления ранены. У пассажиров — шок. В автобусах есть дети.События, происходящие вокруг эвакуированных украинцев, даже затмили мероприятия по поводу годовщины Евромайдана. Президент Зеленский заявил, что такое не должно происходить в стране, которая является частью Европы."В некоторых эпизодах казалось, что мы — Европа эпохи Средневековья. Мне жаль. Давайте не забывать, что мы все с вами люди", — отметил президент Украины.Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский записал видеообращение к согражданам. Призвал прекратить панику и попытался убедить их в том, что соотечественники важнее коронавируса."Вы можете сколько угодно рассказывать про внешних врагов, но то, с каким упоением украинцы ненавидят друг друга, с каким упоением они бьют друг другу морды, выясняют друг с другом отношения, да никакой внешний враг нам не страшен. Мы поубиваем друг друга сами", — сказал Комаровский.45 граждан Украины и 27 иностранцев, прибывших из Китая, здоровы. Но на 2 недели будут изолированы в закрытом медцентре в Новых Санжарах. А 20 февраля на Украине окрестили Днем позора.Пока в одних селах защищаются от невидимого врага — призрака коронавируса – в других пытаются защитить свое имущество — землю — от реальной угрозы — распродажи украинского чернозема. Парламент снова вернулся к законопроекту о рынке земли. Когда его примут, неизвестно, но повлияет документ на жизнь миллионов украинцев. Открытие рынка земли может привести к тому, что драгоценными гектарами завладеют крупные компании и иностранцы, а селяне останутся ни с чем."Это преступление против Украины, государства и украинского народа. Пользы она людям никакой не даст, потому что эта земля, которая сегодня свободна и находится в госсобственности, будет скуплена за бесценок", — уверен Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".Депутаты обратились к президенту, Верховной Раде и кабмину с требованием не принимать закон без проведения референдума.Землю у Ольги Мироненко пытались выкупить не раз. Гектары приглянулись одному из предприятий. И, зная, что семья живет небогато, покупатели сразу приходили с наличными. И уходить без земли не собирались."Это будущее наших детей будущее, это наша кормилица, как ее продать, — возмущена женщина. – Я знаю, что моя земля не пропадает, она работает. И не только на людей, кто арендует ее, но и на нас".Денег от аренды земли едва, но все же хватает, чтобы семья Ольги — два сына, внучка и правнук — могли жить на селе. На ремонт дома, конечно, не хватит. Но без земли не хватало бы даже на еду. Многие эксперты считают, что таким, как Ольга, государство должно помогать объединяться в товарищества, чтобы выручка шла в карман владельца, а налоги — в местные села."Парадоксально звучит из уст действующей власти, что украинцы не способны быть предпринимателями, а могут быть только наемными. Но весь опыт говорит об обратном. Еще сто лет назад на Украине были более 10 тысяч объединений, где люди кооперировались, чтобы вместе обрабатывать землю", — сказал эксперт по госуправлению Роман Головин.Еще одна новость, шокировавшая общественность, — застрелен Сергей Старицкий. Его знали как бизнесмена, руководителя телеканала "Интер" и главу рекламной компании. Смерть окутана тайной. Пистолет принадлежал бывшему главе МИД Украины и нынешнему лидеру партии "Социалисты" Леониду Кожаре. Дом, где все произошло, тоже его. Показания свидетелей разнятся: то они рассказывают о мастер-классе по стрельбе от владельца оружия, то говорят, что никто ничего не видел. Сначала полицейские говорили о суициде. Теперь — об умышленном убийстве.Ярко на Украине звучала и тема Дня Победы. Народный депутат Вадим Рабинович предложил отправить делегацию Рады в Москву на 9 мая."Парад Победы в Москве — что он означает? Там рядом стоят те, кто победили фашизм. А нам пытаются сказать, что нам надо стоять с теми, кто сидели в схронах. Но это же бред!" – заявил политик.Заявление Рабиновича назвали антиукраинской выходкой и предложили делегации с парада Победы не возвращаться.Власть не прекращает попытки переписать историю на новый лад. Но 9 Мая остается для многих украинцев священным днем календаря."К сожалению, у нас сегодня бывает, что с дивизии СС побеждают. Это временно. Если бы сейчас возможность была, 90% населения Украины участвовали бы в большом параде, в том числе по Крещатику, в День Победы", — считает Рабинович.Народные депутаты потребовали публичного заявления, поедет ли президент Зеленский на Парад Победы в Москву. Но ответ пока не получили.