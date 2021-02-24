Установлено, что изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой около 150 граммов...

«Оперативниками УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУНК МВД России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин по подозрению в покушении на сбыт героина в крупном размере», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате проверки оперативной информации полицейским стало известно о причастности к незаконному обороту наркотиков 30-летнего и 27-летнего граждан, прибывших из ближнего зарубежья, которые, передвигаясь на автомашине «Фольксваген Поло», распространяли запрещенные средства и вещества через тайники-закладки на территории столицы.Злоумышленники были задержаны на Алтуфьевском шоссе г. Москвы. При личном досмотре у мужчин было обнаружено и изъято 79 свертков с неизвестным порошкообразным веществом. Проведенным исследованием установлено, что изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой около 150 граммов.Также в ходе обыска по месту временного проживания задержанных оперативники обнаружили и изъяли еще 51 сверток с аналогичным порошкообразным веществом внутри.Следствием УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве