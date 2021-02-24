Злоумышленник предоставил подложное водительское удостоверение, которое ранее приобрел в сети Интернет, а также сообщил недостоверную информацию о месте работы и заработной плате...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился сотрудник службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что в организацию с целью получения кредита в сумме более 1,9 миллиона рублей для приобретения автомобиля обратился гражданин. Представленные им документы у сотрудников банка вызвали сомнения в подлинности, и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Остаповском проезде задержали подозреваемого – 48-летнего безработного приезжего мужчину. Установлено, что подозреваемый предоставил подложное водительское удостоверение, которое ранее приобрел в сети Интернет, а также сообщил недостоверную информацию о месте работы и заработной плате.Следствием ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18