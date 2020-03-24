В Пермском крае пик испытаний коронавирусом ожидается через 1,5 – 2 недели. Об этом губернатор региона Дмитрий Махонин рассказал сегодня в рамках аппаратного совещания.

В Пермском крае пик испытаний коронавирусом ожидается через 1,5 – 2 недели. Об этом губернатор региона Дмитрий Махонин рассказал сегодня в рамках аппаратного совещания.Как сообщает ГТРК "Пермь", власти края и города получили поручение к этому времени обеспечить готовность по всем направлениям. В ближайшее время с комбинатами питания проработают так называемый боксовый набор, содержащий продукты первой необходимости. До среды в Перми обеспечат стопроцентную обработку общественного транспорта. Продавцов и кассиров в магазинах обяжут работать в перчатках и масках. Также при участии прокуратуры в городе закроют все ночные клубы.Напомним, в настоящий момент в регионе зафиксировано три случая заболевания COVID-19. Больные находятся в удовлетворительном состоянии. В течение суток новых инфицированных выявлено не было. Под наблюдением медиков сейчас находятся 39 человек с симптомами ОРВИ (они сдали анализы на наличие коронавируса). Кроме того, 1527 человек остаются в самоизоляции по предписанию санитарного врача. Симптомы заболевания у них отсутствуют, однако часть из них вернулась из-за рубежа, а другие контактировали с заболевшими. Данные лица также сдали тесты на наличие опасной инфекции.