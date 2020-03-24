Певица Мадонна опубликовала в Twitter видео, на котором запечатлено, как она сидит в ванной и рассуждает о коронавирусе. Артистка назвала вирус великим и ужасным уравнителем.

Певица Мадонна опубликовала в Twitter видео, на котором запечатлено, как она сидит в ванной и рассуждает о коронавирусе COVID-19."COVID-19 не волнует то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет", – сказала она. Артистка назвала вирус "великим уравнителем", и это делает его "таким великим и ужасным".No-Discrimination- Covid-19!! #quarantine #covid_19 #staysafe #becreative #brianeno pic.twitter.com/tvdzeJ7vv9— Madonna (@Madonna) March 22, 2020Многие популярные артисты в связи с пандемией коронавируса обратились к поклонникам в соцсетях и призвали их соблюдать режим самоизоляции и не забывать о мерах профилактики. Актер Арнольд Шварценеггер, например, записал видео, на котором показал, как правильно мыть руки.Израильская актриса Галь Гадот, прославившаяся благодаря ролям в лентах "Чудо-женщина", "Лига справедливости", тоже решила поддержать тех, кто оказался в режиме изоляции. Артистка опубликовала в Instagram ролик, на котором совместно с другими знаменитостями исполняет культовую песню Джона Леннона Imagine.