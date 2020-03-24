Человек наносит вред экологии и, возможно, самому себе, совершая повседневные и, казалось бы, безобидные действия.

Частицы микропластика, наносящие ущерб различным экосистемам, попадают в окружающую среду в основном в ходе деградации более крупных предметов. Поэтому ключом к сохранению экологии является правильная утилизация пластиковых отходов.Но не всё так просто. Новое исследование учёных из Австралии и Китая показало: человек наносит вред окружающей среде и, возможно, самому себе, совершая повседневные и, казалось бы, безобидные действия.В ходе работы специалисты открывали упаковки, разрезали и разрывали пакеты и клейкие ленты, откручивали крышки и вскрывали контейнеры из пластика. При этом они отслеживали образование мельчайших пластиковых частиц с помощью химического анализа и микроскопии.Найденные фрагменты имели форму волокон, "обломков" и треугольников размером от нескольких нанометров (миллиардных долей метра) до нескольких миллиметров.По оценкам учёных, при разрезании или откручивании на каждые 300 сантиметров пластика может образовываться от 10 до 30 нанограммов таких частиц. Показатель варьируется в зависимости от способа воздействия на упаковку и таких факторов как толщина, жёсткость и плотность материала. (Самые крупные частицы образовывались при откручивании крышек.)Количество микропластика, попадающего в окружающую среду таким образом, конечно, сравнительно небольшое. Однако, если учесть, как много пластиковых материалов существует в мире и как часто они используются, в долгосрочной перспективе ущерб может оказаться довольно весомым. (По некоторым оценкам, к 2060 году в окружающей среде накопится до 265 миллионов тонн пластиковых отходов, и доля частиц размером менее пяти миллиметров составит чуть более 13%).Кроме того, невидимый пластик попадает в организм человека. Последствия этого пока неясны, однако о потенциальной опасности, связанной с токсичностью пластиковых материалов, говорят многие специалисты.Статья по итогам этой работы представлена в журнале Scientific Reports.Напомним, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, сколько микропластика человек съедает за один месяц и как прожорливые восковые черви помогут решить проблему пластикового загрязнения.