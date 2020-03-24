Причиной ДТП в Жердевском районе называют природный фактор. Таковы данные предварительного расследования вчерашней аварии, в которой двое погибло, 19 были госпитализированы.

Причиной ДТП в Жердевском районе называют природный фактор. Таковы данные предварительного расследования вчерашней аварии, в которой двое погибло, 19 были госпитализированы. Последние данные о ЧП — в материале ГТРК "Тамбов".Как уже сообщалось, 22 марта на 566-м км федеральной трассы Р-22 два рейсовых пассажирских автобуса попытались избежать столкновения. В результате один из автобусов опрокинулся в кювет. Среди пострадавших — в основном, пассажиры второго из следовавших автобусов — из Волгоградской области. Больше повезло тем, кто ехал в первом — по маршруту Москва-Саратов.По уточнению главы отдела пропаганды управления ГИБДД областного УМВД России Станислава Конышева, никаких предпосылок для столкновения не было. Водители транспортных средств не нарушали ПДД, автобусы следовали с необходимым интервалом. Основной причиной опрокидывания стал сильнейший боковой ветер, который буквально сдул машину с трассы Москва — Волгоград. Автобус пролетел около 30 метров. Как рассказал Станислав Конышев, водители просто не смогли противостоять сложным метеорологическим условиям, очень сильному боковому ветру и метели.Тем не менее, СУ СК РФ по Тамбовской области начато расследование с целью выяснения всей картины произошедшего, в том числе будет проведена доследственная проверка. Как осуществлялись пассажирские перевозки, не было ли нарушений в работе дорожных служб, отвечающих за состояние трассы, — выяснит прокуратура. На месте ДТП уже побывал прокурор Жердевского района.Все пострадавшие изначально оказались в Уваровской ЦРБ. Туда же прибыли медики из областного центра и Волгограда. Трое в реанимации, другие — в травматологии, сообщил Сергей Нелюбов, главный врач Уваровской ЦРБ Тамбовской области. Позже двух тяжело пострадавших доставили в тамбовскую горбольницу имени Архиепископа Луки. Те, кому помощь врачей не понадобилась, отправились домой на попутном транспорте. В региональном ГУ МЧС России открыта горячая линия: 8 (4752) 72-99-50.