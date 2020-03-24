Для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 в московском транспорте приступили к деактивации кнопок для открывания дверей.

Для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 в московском транспорте приступили к деактивации кнопок для открывания дверей.Данная мера уже реализована в подвижном составе ГУП "Мосгортранс", поездах "Аэроэкспресса" и Московских центральных диаметров, передает ТАСС.Как рассказала замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, в поезде "Москва" технология отключения таких кнопок достаточно сложная и требует доработки программного обеспечения. "Сейчас мы этим вопросом занимаемся", — отметила она.По последним данным, в России коронавирусом заболели 438 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым людям старше 65 лет, которые входят в группу риска, две недели соблюдать домашний режим. Приобрести продукты и лекарства им помогут соцслужбы и волонтеры.