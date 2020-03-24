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<a href="https://33live.ru/novosti/24-03-2020-v-myunxene-muzhchina-s-koronavirusom-oblizal-v-metro-poruchni-i-avtomaty.html" target="_blank">В Мюнхене мужчина с коронавирусом облизал в метро поручни и автоматы</a> - В Мюнхене задержан 33-летний мужчина, который облизал в метро баварской столицы автоматы по продаже билетов, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора. При этом он снимал свои действия на видео, в котором сообщал, что у него коронавирусная инфекция.