В Мюнхене задержан 33-летний мужчина, который облизал в метро баварской столицы автоматы по продаже билетов, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора. При этом он снимал свои действия на видео, в котором сообщал, что у него коронавирусная инфекция.
В Мюнхене задержан 33-летний мужчина, который облизал в метро баварской столицы автоматы по продаже билетов, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора.
При этом он снимал свои действия на видео, в котором сообщал, что у него коронавирусная инфекция.
Как сообщила 23 марта полиция Мюнхена, мужчину подозревают в намеренном распространении коронавирусной инфекции.
In München leckt ein 33-Jähriger als Instagram-"Corona-Challenge" den Handlauf einer Rolltreppe, den Ticket-Automat und die Haltestange in einer U-Bahn ab.Hier das Video