А эвакуировали 35 человек

А эвакуировали 35 человекНочью 23 мая на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Ново-Ямской во Владимире. Спасатели прибыли к дому через 2 минуты. Выяснилось, что горят электрические счётчики в подъезде.Пожарные тут же начали эвакуацию и спасение жильцов дома, оказавшихся в задымлённых квартирах. На телефон МЧС поступало множество звонков от жильцов, которые самостоятельно не могли покинуть свои квартирыВсего при помощи спасательного устройства из задымленных помещений вытащили 15 человек, в том числе 5 детей, и эвакуировали 35 человек. В результате пожара сгорели электрические счётчики с 4-го по 9-й этаж. В тушении пожара участвовали 29 человек и 12 единиц техники.Причина пожара и нанесённый огнём материальный ущерб устанавливают специалисты.