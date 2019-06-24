Россиянин Даниил Медведев, на прошлой неделе дошедший до полуфинала турнира в Лондоне, поднялся на одну позицию в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин расположился на шестом месте, набрав 1765 баллов.

Россиянин Даниил Медведев, на прошлой неделе дошедший до полуфинала турнира в Лондоне, поднялся на одну позицию в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин расположился на шестом месте, набрав 1765 баллов.Чемпионскую гонку АТР возглавляет испанец Рафаэль Надаль (5505 очков). Следом идут серб Новак Джокович (4725), швейцарец Роджер Федерер (3860), австриец Доминик Тим (3305) и грек Стефанос Циципас (2985).Еще один представитель России Карен Хачанов переместился на три позиции вверх, став 25-м, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.