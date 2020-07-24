Начальник ГСУ ГУ МВД России по г. Москве дала положительную оценку деятельности коллег, поздравила личный состав с наступающим праздником, пожелала успехов и профессиональных достижений...

В Главном следственном управлении состоялась торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников, организованная ГУ МВД России по г. Москве совместно с благотворительным фондом «Щит и Лира».В мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева, председатель Правления регионального общественного благотворительного фонда «Щит и Лира» Юрий Сербин, член Правления регионального общественного благотворительного фонда генерал-лейтенант Виктор Васильев, председатель Совета ветеранов Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве Руэрфа Данилова, а также личный состав подразделения.В начале мероприятия выступила генерал-майор юстиции Наталья Агафьева. Начальник ГСУ ГУ МВД России по г. Москве дала положительную оценку деятельности коллег, поздравила личный состав с наступающим праздником, пожелала успехов, здоровья и профессиональных достижений. Также выразила благодарность представителям фонда «Щит и Лира» за своевременную и бескорыстную поддержку сотрудников ОВД и членов их семей.За добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, активную работу по расследованию преступлений, укрепление законности и правопорядка, а также в связи с празднованием Дня сотрудника органов следствия РФ были награждены сотрудники, достигшие высоких результатов в служебной деятельности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве