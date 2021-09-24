Злоумышленники ударили по голове потерпевшего, от чего тот потерял сознание. Воспользовавшись этим, мужчины похитили из его квартиры личные вещи, бытовую технику, телефон и денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка г. Москвы совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали 28-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что двое злоумышленников познакомились с потерпевшим во дворе дома на 2-ой Вольской улице. Через некоторое время после совместного распития спиртных напитков новый знакомый предложил пройти к нему в квартиру, чтобы продолжить времяпрепровождение. После того, как они зашли в помещение, гости ударили по голове потерпевшего, от чего тот потерял сознание. Воспользовавшись этим, мужчины похитили из его квартиры личные вещи, бытовую технику, телефон и денежные средства. В подъезде они попросили неизвестного гражданина, находившегося в это время на лестничной площадке, помочь вынести на улицу часть якобы их имущество. Мужчина не знал о совершенном противоправном деянии. Сумма ущерба составила более 320 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый 28-летний житель того же района. При обыске места его жительства полицейскими обнаружена и изъята большая часть похищенного имущества, которое впоследствии будет возвращено законному владельцу.Следователем ОМВД России по району Некрасовка г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастника данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18