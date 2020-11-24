Против руководителя возбуждено уголовное дело за незаконную выписку премий.
По версии следствия, в сентябре 2020 года Александр Королёв, используя свои полномочия, незаконно подписал приказы о выплате себе полугодовой премии по итогам работы за 2019 год. Размер выплаты составил более 1,5 миллионов рублей, об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Заместителю главного директора и главному бухгалтеру ООО «Владимиртеплогаз» досталось более 1,4 миллионов рублей. Через неделю после подписания документа средства поступили на счета начальников.
«Преступными действиями Александра Королева ООО «Владимиртеплогаз» причинен материальный ущерб на сумму более 3 миллионов рублей», - считает следком.
В настоящее время 42-летнему руководителю предъявлено обвинение по статье «присвоение и растрата чужого имущества с использованием служебного положения».
К расследованию уголовного дела подключены МВД и ФСБ Владимирской области.