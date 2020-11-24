24.11.2020

2020-11-24 12:40:22

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (44(9740) от 24 ноября 2020 года).

«РЕЖИМ ПОМОЩИ» ВКЛЮЧЁН

По итогам 2019 года подразделение делопроизводства и режима ОМВД России по району Зябликово было признано лучшим в городе. Читайте на странице 2.



ХАРАКТЕР БОРЦА

Житель Северного административного округа Москвы Анатолий Фёдорович БРИЧКАЛЕВИЧ — человек поистине неординарный. Пообщавшись с этим замечательным горожанином-ветераном, быстро убеждаешься, что у него — буквально характер борца. Ещё бы, ведь в большом спорте герой данной публикации достиг значительных высот в одном из олимпийских видов единоборств. Читайте на странице 2.



ГАИ В ЭФИРЕ

17 ноября 2020 года Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве совместно с радиостанцией «Авторадио» запустили информационно-аналитическую программу «Безопасная дорога». Читайте на странице 3.



КАМЕРА УВИДИТ ВСЁ

Видеокамеры всё активнее внедряются в систему контроля автомобильного движения. Стало известно, что в настоящее время в Москве ведётся эксперимент — на столичных улицах установлены восемь камер, которые смогут зафиксировать такие нарушения, как езда без ремня безопасности, а также использование водителем мобильного телефона во время движения. Читайте на странице 3.



САМОЕ ДОРОГОЕ В ЖИЗНИ

Тревожный тренд: в последнее время во всех странах мира растёт количество самоубийств, включая совершённых детьми. К сожалению, увеличение суицидальной активности несовершеннолетних наблюдается и в Москве. Читайте на странице 4.



КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в многомиллионном мошенничестве с недвижимостью. Продолжение на странице 4.



НАШЁЛ ПРИЗВАНИЕ В СЛУЖБЕ

Заслуженный участковый России подполковник милиции Николай КОЛЬКИН трудился участковым на протяжении 40 лет. И всё это время на одной и той же территории, на юго-востоке Москвы. Служба его началась в 1968 году в органах внутренних дел Ждановского района столицы (с 1995 года — Выхино-Жулебино). Читайте на странице 5.



ДОСТОЯНИЕ ИСТОРИИ

У Музея истории органов внутренних дел Москвы отсчёт современного периода ведётся с 3 ноября 2001 года. Однако это ведомственное учреждение культуры приобрело известность и признание ещё в советскую пору. Продолжение на странице 6.



САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОСТ В ЕВРОПЕ

«Говорит и показывает Москва». Эти слова знакомы каждому россиянину. Останкинский телекомплекс давно уже стал символом отечественного телерадиовещания. С первого дня работы уникального объекта его охрана была поручена специальному подразделению. Читайте на странице 7.



ТРУДНЫЕ ГОДЫ, СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ…

К солидной жизненной вехе пришёл в нынешнем году труженик тыла и ветеран органов внутренних дел Москвы Дмитрий Дмитриевич ЛЮЛИН, который минувшей весной, 7 апреля, отметил своё 92-летие. По его словам, он всю жизнь служил, и этим очень гордится. Читайте на страницах 8-9.



«Я РОЖДЁН В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ, СДЕЛАН Я В СССР»

27 ноября исполняется 80 лет заслуженному врачу РСФСР, лауреату премии Совета Министров СССР Владимиру ЦОМЫКУ. Владимир Герцевич известен ещё и тем, что долгое время (21 год!) успешно руководил поликлиникой № 1 столичного правоохранительного гарнизона. Продолжение на страницах 10-11.



ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ ДУБЛЬ ДВА

Чтобы раскрыть это дело, сотрудникам угрозыска из ОМВД России по району Лианозово пришлось немало поднапрячься — больно необычным оказался фигурант. Читайте на странице 12.



ДЕЛАЛ, ЧТО ДОЛЖНО

В начале лета 1973 года Главное управление внутренних дел Московского городского исполнительного комитета возглавил Вадим Самохвалов. Под его руководством столичная милиция выполняла стоящие перед ней задачи до осени 1979 года. Читайте на странице 13.



ЗЕЛЁНАЯ РОЗА НИКОЛАЯ МАРКЕЛОВА

В этом году мы отмечаем 75-летие со дня Великой Победы. Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с водителем Автохозяйства № 1 ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» Александром МАРКЕЛОВЫМ, который рассказал о своём деде, защищавшем Отчизну от врага. Вместе с Александром воспоминаниями поделился его брат Сергей МАРКЕЛОВ.Читайте на странице 13.



ВРЕМЯ СОЗИДАНИЯ

В газете «Петровка, 38» № 41 мы рассказали о том, как почти 70 лет назад начиналась история Загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Сегодня продолжим повествование, возвращаясь в 1960-е годы. Продолжение на странице 14.



«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

С юных лет и по сию пору жизнь нашей собеседницы связана с этим замечательным местом. Знакомьтесь: Ирина Николаевна ЗОТОВА — бухгалтер по обслуживанию Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», а в детские годы — бессменный представитель (а затем и лидер) дружного ребячьего коллектива лагеря. Читайте на странице 14.



БЕЗДОМНЫЙ — ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ

Слово «благотворительность» произошло от слова «благо» — это означает делать благое для людей дело. Павел АКСЁНОВ — президент российской некоммерческой организации, Благотворительного фонда САМЮ сосьяль Москва, который занимается помощью жертвам социального отчуждения и прежде всего бездомным. Читайте на странице 15.



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

29 ноября 1783 года, 237 лет назад, в русскую азбуку была внесена буква Ё. В этот день состоялось одно из первых заседаний Академии Российской словесности с участием её директора — княгини Екатерины Дашковой. Читайте на странице 16.



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