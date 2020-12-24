Роспотребнадзор просит религиозные организации ограничить вход на богослужения и обряды. Об этом заявила официальный представитель надзорного ведомства Марина Колтунова. Она сообщила,

Роспотребнадзор просит религиозные организации ограничить вход на богослужения и обряды. Об этом заявила официальный представитель надзорного ведомства Марина Колтунова. Она сообщила, что Роспотребнадзор рекомендует руководителям религиозных организаций ограничить доступ верующих, которые находятся в группе риска по заболеваемости ковид-19, в храмы и церкви. Колтунова подчеркнула, что, в первую очередь, это касается пенсионеров старше 65 лет. Так