В китайском Ухане, где свирепствует новый тип коронавируса 2019-nCoV, построят второй специализированный госпиталь для заболевших. Строительство первого началось 24 января. Ученые уже выявили 30 препаратов, а также средств китайской медицины, которые могут помочь в борьбе с вирусом.

В китайском Ухане, где свирепствует новый тип коронавируса 2019-nCoV, построят второй специализированный госпиталь для заболевших. Такое решение было принято по итогам заседания штаба по борьбе с эпидемией.24 января началось строительство первой больницы для зараженных. Планируется, что оно завершится 2 февраля. В этом госпитале можно будет разместить до тысячи пациентов одновременно.Второе медицинское учреждение строят по модели больницы "Сяотаншань" в Пекине, которую возвели за семь дней во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году. В нем можно будет разместить 1300 зараженных. Строительство предполагается завершить за две недели.Между тем ученые Шанхайского института фармакологии и Института иммунохимии Шанхайского научно-технического университета изучают возможность применения против нового коронавируса уже имеющихся препаратов от ВИЧ, шизофрении, а также иммунодепрессантов. Они уже выявили 30 препаратов, а также средств китайской традиционной медицины, которые могут оказывать лечебное действие. Ученые хотят получить возможность провести клинические испытания на зараженных, пишет РИА Новости.Кроме того, было установлено, что против 2019-nCoV могут быть эффективными препараты "Цинансерин" и "Циклопорин А", которые применялись в борьбе с атипичной пневмонией.На данный момент на территории Китая зафиксировано 1355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, скончался 41 человек, сообщает "Интерфакс".О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части Китая, власти страны проинформировали ВОЗ 31 декабря 2019 года. В субботу главный санитарный врач России Анна Попова рассказала об отечественном методе диагностики коронавируса.