В 25 китайских провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации из-за коронавирусной инфекции. Опасности подвергается здоровье 1,2 миллиарда человек.

В 25 китайских провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации из-за коронавирусной инфекции. Опасности подвергается здоровье 1,2 миллиарда человек.При такой угрозе в обязанности правительства входит реагировать согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.Первой наивысший уровень реагирования объявила провинция Хубэй, где находится очаг вируса – город Ухань. В 15 городах провинции введены особые меры карантина, закрыты аэропорты, вокзалы, приостановлено транспортное сообщение.В Пекине зарегистрированы 30 случаев заражения. Власти закрыли для посещения большую часть достопримечательностей столицы, в том числе и знаменитый на весь мир "Запретный город".Медики рекомендуют жителям воздержаться от проведения новогодних праздников, избегать мест большого скопления народа, чаще мыть руки и носить защитные маски.31 декабря 2019 года китайские власти сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель – коронавирус 2019-nCoV. В Китае заразились 1287 человек, по последний данным, 41 из них скончался.Случаи заражения также были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Франции, Австралии, Гонконге, США, передает РИА Новости.