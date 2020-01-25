В столицу на следующей неделе придут северный ветер, снегопады, метели и легкий мороз. Как сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, похолодание со снегом начнется вечером в четверг, 30 января.

В столицу на следующей неделе придут северный ветер, снегопады, метели и легкий мороз. Как сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, похолодание со снегом начнется вечером в четверг, 30 января.Уже ночью в пятницу в столице будет от ноля до минус 5, а к выходным ожидается от минус 2 до минус 7 ночью и от 0 до минус пяти градусов днем, рассказал синоптик РИА Новости.Пока же столичный главк МЧС предупредил об усилении в Москве западного и северо-западного ветра с порывами до 14-19 метров в секунду и гололедице на дорогах. Предупреждение со ссылкой на синоптиков Росгидромета действует с 13 часов до 21 часа 25 января. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.Пешеходам рекомендуют пережидать непогоду в капитальном строении, а на улице не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям советуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений.В первой половине следующей недели, уточнил Тишковец, ожидается температура около ноля как в дневное время, так и ночью, небольшие осадки в виде мокрого снега и гололедица на дорогах.Ранее, 21 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальное тепло продержится в России еще десять дней. При этом в европейской части страны температура превысит климатическую норму на 12 градусов, а в азиатской – на 20.