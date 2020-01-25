Ключевой задачей Росреестра в этом году станет внедрение федеральной государственной информационной системы ведения Единого госреестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) во всех регионах страны, заявил новый руководитель ведомства Олег Скуфинский.

Ключевой задачей Росреестра в этом году станет внедрение федеральной государственной информационной системы ведения Единого госреестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) во всех регионах страны, заявил новый руководитель ведомства Олег Скуфинский. По его словам, эту систему осталось внедрить в 34 субъектах Федерации.На встрече с директором кадастровой палаты Парвизом Тухтасуновым он сообщил также, что Росреестр создает в Федеральной кадастровой палате центр компетенции информационных технологий, а также региональные "центры присутствия" в крупных городах.По данным Скуфинского, примерно 65 процентов от общего числа услуг Росреестра сегодня оказывается в цифровом формате, 95 процентов сведений из ЕГРН предоставляется в электронном виде.Тухтасунов, в свою очередь, рассказал, что новый сервис получения выписок из ЕГРН был запущен в 2019 году в пилотном режиме в 52 регионах. После внедрения ФГИС ЕГРН по всей стране Федеральная кадастровая палата сможет выдавать сведения об объектах недвижимости в режиме онлайн.Участвовавшая во встрече вице-премьер Виктория Абрамченко, которая ранее занимала пост главы Росреестра, отметила, что внедрение ФГИС ЕГРН в нынешнем году стоит начинать с крупных субъектов России, например, Москвы и Московской области, пишет ТАСС.Скуфинский был назначен на пост главы Росреестра 22 января. До этого был заместителем полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.