Сегодня утром на остановке улица Пугачёва сломался автобус 15-го маршрута.
Владимирцы продолжают жаловаться на работу городского общественного транспорта.
Так сегодня утром
на остановке улица Пугачёва
сломался автобус 15-го маршрута. Как рассказали в очевидцы, водитель зашёл в салон и сказал, чтобы все выходили, сам отъехал на несколько метров вперёд и встал на аварийках. Кондуктор вместе с пассажирами стала дожидаться следующего рейса.
Кроме того, владимирцы сообщают, что
в эти минуты в Добром образовалась огромная пробка, начиная от Суздальского проспекта. Причиной стало ДТП.
Напомним,
с наступлением холодов многие владимирцы уже называют критической.
Жалуются жители областного центра не только на техническое состояние автобусов. Интервалы между ними достигают 40 минут.
Городские власти тем временем отправили в адрес перевозчиков, работающих в областном центре требование исправить ситуацию. В мэрии заявляют: если условия контракта будут нарушаться и далее, а люди продолжат мерзнуть на остановках, то соглашение с компанией АДМ может быть расторгнуто.