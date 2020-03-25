Сегодня в Москве были задержаны хакеры из крупнейшей в России банды, которая взламывала банковские счета. Одновременно сотрудники ФСБ взяли под стражу и их сообщников — в 10 регионах России. Подозреваемые не просто сами похищали деньги, но продавали данные банковских карт.

Сегодня в Москве были задержаны хакеры из крупнейшей в России банды, которая взламывала банковские счета. Одновременно сотрудники ФСБ взяли под стражу и их сообщников — в 10 регионах России. Подозреваемые не просто сами похищали деньги, но продавали данные банковских карт.Масштабная операция ФСБ началась с одновременных обысков сразу по 62 адресам в Москве и Петербурге, Крыму и Севастополе, в Северной Осетии, Калужской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях. Брали крупнейшую в истории международную банду кибермошенников.Хакеры были прекрасно оснащены технически. Взламывали учетные записи платежных систем российских и зарубежных финансовых учреждений и опустошали частные счета.Москвич Иван Миронов получил сообщения о списаниях денег со своих карт в два часа ночи: "На сумму порядка 80 тысяч рублей. Одномоментно практически две СМС-ки почти в одно и то же время. При том, что точки продаж были в разных странах, одна в Британии другая в Италии. Где прошел баг какой-то в системе банковской и как утекли мои данные, я не могу сказать"."Злоумышленники исследуют it-инфраструктуру интересующего их объекта и находя бреши, проникают внутрь инфраструктуры", — пояснил Сергей Шерстобитов, генеральный директор группы компаний по информационной безопасности.Петербурженка Светлана Кирюшина обнаружила, что с её кредитного счета пропало полмиллиона рублей лишь после того, как её телефон замолчал. Мошенники перевыпустили её сим-карту по фальшивым водительским правам, заменили пароли и выпотрошили кредитку за 20 минут."Меня засудили, мне присудили возмещение похищенного кредита, и это при уголовном деле, которое было на особом контроле в главном управлении МВД. Тем не менее сейчас приставы прислали постановление на работу, и я вынуждена отдавать половину зарплаты", — возмущается женщина.Как правило люди сами сдают мошенникам все свои платежные данные и пароли. Простой пример — сайт госуслуги, которым сегодня пользуется каждый. Открываем ссылку. Первое. что от нас требуется — регистрация и введение личных данных. Однако это — липовый сайт, название которого от настоящего отличается всего лишь на одну букву. А это настоящий, официальный портал — найдите 10 отличий.Сайты-двойники, фишинговые сайты, пароли типа четыре единицы или шесть нолей — легкомыслие и невнимательность с личными данными всегда обходятся интернет-пользователям очень дорого"Если у вас происходят списания, или банковская транзакция, которую вы не осуществляли, незамедлительно связывайтесь с банком, эмитентом вашей карты и говорите, что вы это транзакцию не осуществляли", — говорит Шерстобитов.Миллион долларов, три миллиона рублей, золотые слитки в сейфах и тайниках, найденные при обысках — понятно, что это лишь малая часть похищенного бандой хакеров.Всего удалось задержать 30 членов группировки, среди которых граждане Украины и Литвы. По данным ФСБ, ими было создано более 90 подставных интернет-магазинов специально для хищения денежных средств с банковских счетов граждан.