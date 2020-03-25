В правительстве Севастополя рассчитывают, что строительство восьмого - последнего и самого сложного - этапа федеральной трассы «Таврида» начнется уже этим летом. Именно на этом этапе трасса зайдет в Город-Герой.

После экспертизы восьмой этап федеральной трассы "Таврида" подорожал на 6 миллиардов рублей. Только миллиард рублей предусмотрен на экологическую составляющую этого этапа — пересадку существующих и высадку новых деревьев вдоль дороги.С 11 до 18 миллиардов выросла стоимость строительства, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на пресс-конференции. Власти города рассчитывают, что строительство восьмого этапа трассы "Таврида" начнется уже летом. Именно на этом этапе трасса должна соединиться с Городом-Героем.Недостающая для завершения трассы сумма будет заложена при корректировке федерального бюджета, сообщают "Вести Севастополь". Врио губернатора рассчитывает, что это произойдет весной и летом.Согласно проекту последний этап включает расширение президентской дороги до четырех полос, реконструкцию двух путепроводов и трех мостов. Кроме того, в районе Ялтинского кольца будет произведено обустройство двухуровневой транспортной развязки. С кольца транспорт и будет выезжать на "Тавриду". Общая протяженность восьмого участка — 7,5 километров.Все работы будут вестись без прерывания трафика. Полностью трассу подрядчик обещает сдать к декабрю текущего года.Ранее, правительство Севастополя опубликовало список земельных участков, которые изымались для строительства трассы "Таврида". Всего в списке 27 земельных участков, несколько из них принадлежат агрофирме "Золотая балка", а также ОАО "Мобильные газотурбинные электрические станции", остальные участки — собственность физических лиц.