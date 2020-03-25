Мужчина в грубой форме стал выяснять отношения: несколько раз ударил потерпевшую, после чего вырвал из рук сумку и скрылся

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за совершение грабежа.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Новослободской улице задержали 40-летнего жителя столицы, находившегося в федеральном розыске по подозрению в совершении грабежа.Ранее в полицию поступило заявление от 24-летней москвички. По ее словам, она с коллегой вышла после работы из салона красоты, расположенного в центре Москвы, когда к ним подошел ее знакомый. Мужчина в грубой форме стал выяснять отношения: несколько раз ударил ее, после чего вырвал из рук сумку и скрылся. Прибывшей на место происшествия бригадой скорой медицинской помощи девушка была доставлена в одну из городских больниц для оказания помощи.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».Личность злоумышленника была установлена, однако он скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск.В настоящее время злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60