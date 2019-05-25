Хабаровск присоединился к всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое вещание. На городской набережной собрались более 500 человек. Участники акции запустили в небо бумажных змеев с логотипами каналов, входящих в мультиплекс.

Хабаровск присоединился к всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое вещание. На городской набережной собрались более 500 человек. Участники акции запустили в небо бумажных змеев с логотипами каналов, входящих в мультиплекс.Принимать современный сигнал готовятся и жители Якутии, сообщает телеканал "Россия 24". Полный переход на цифру произойдет 3 июня. Настроить оборудование для цифрового телевидения помогут волонтеры.