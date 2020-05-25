Всего в регионе зарегистрировали 2322 случая заболевания COVID-19

Во Владимирской области за сутки выявили еще 69 случаев новой коронавирусной инфекцией. По данным регионального Роспотребнадзора, больше всего заразившихся оказалось в областной столице и в Муроме - по 19 случаев, 8 случаев - в Гусь-Хрустальном, 7 случаев - в Вязниковском районе, 3 случая - в Александровском районе, по 2 случая - в Ковровском, в Петушинском, в Кольчугинском, в Юрьев-Польском, в Собинском и в Киржачском районах, 1 случай - в Селивановском районе.Всего во Владимирской области, на утро 25 мая, зарегистрировали 2322 случая заболевания COVID-19.