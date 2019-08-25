Причины возгорания уточняются

Причины возгорания уточняютсяДвое мужчин скончались в результате пожара в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.Происшествие случилось в ночь на 25 августа в деревне Уляхино. Сообщение о пожаре в частном доме по улице Колхозной поступило на пульт спасателей 00-30.Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Владимирской области, общая площадь пожара составила 48 кв.м. На месте возгорания спасатели обнаружили тела двух мужчин 1989 и 1962 годов рождения.В настоящий момент дознаватели выясняют причины случившегося.