Злоумышленники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов фигуранты обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников ОБ ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По имеющимся данным, злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов фигуранты обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.По предварительным данным нелегальный оборот составил более 465 миллионов рублей, а доход от противоправной деятельности превысил 9 миллионов рублей.Сотрудниками полиции проведено 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, в ходе которых обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.Кроме того, оперуполномоченные ОЭБиПК установили, что организатор противоправной деятельности приобретал и хранил различные электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема и перевода денег.По данным фактам следственной частью по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 172 УК РФ, а 55-летнему организатору еще и по статье 187 УК РФ. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов незаконной деятельности задержанных, а также на установление возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93