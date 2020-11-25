Операция по захвату прошла накануне.

Операция по захвату прошла накануне"По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", — говорится в релизе ФСБ, который цитирует РИА "Новости".Силовикам удалось задержать во Владимирской области участника группы — гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, не уточняется.У ФСБ также есть сведения, что члены ячейки вербовали потенциальных боевиков и собирали деньги на нужды террористов.Жителей населенного пункта на время задержания предполагаемых террористов их эвакуировали из домов. По их словам, преступника задержали в квартире в одной из многоэтажек. Затем оперативники прочесали подвалы, сараи и дома.