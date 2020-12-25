Прокуратурой города Владимира направлено в суд уголовное дело в отношении водителя такси, неоднократно похищавшего имущество своих пассажиров.

Прокуратурой города Владимира направлено в суд уголовное дело в отношении водителя такси, неоднократно похищавшего имущество своих пассажиров.По материалам дела 36-летний гражданин республики Азербайджан ночью апреле 2019 года вез в автомобиле сильно выпивших девушку и молодого человека, которые по дороге заснули. Водитель снял с девушки две золотые цепочки с кулонами и золотые серьги, а также забрал принадлежавший ей телефон, причинив ущерб на общую сумму около 60 тыс. рублей. Разбудил молодых людей и высадил из машины, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Также установлено, что он уже неоднократно присваивал себе телефоны, которые оставляли ему не имевшие при себе денежных средств пассажиры в качестве залога. А пока они возвращались с деньгами - успевал скрыться.Обвиняемый признал вину в полном объеме, его будет судить Ленинский суд города Владимира.