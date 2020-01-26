Российская фигуристка-одиночница Алена Косторная после победы на чемпионате Европы в австрийском городке Грац отметила, что не ожидала первого места, посчитав свой успех сюрпризом. При этом наша спортсменка посетовала на ошибки, допущенные в произвольной программе.

Российская фигуристка-одиночница Алена Косторная после победы на чемпионате Европы в австрийском городке Грац отметила, что не ожидала первого места, посчитав свой успех сюрпризом. При этом наша спортсменка посетовала на ошибки, допущенные в произвольной программе."Я знаю, что в произвольной программе были допущены ошибки, — сказала спортсменка. – И я откровенно не ожидала, что стану первой. Но теперь, когда все позади, я по-настоящему счастлива, такой исход — это настоящий сюрприз".Косторная сообщила журналистам, что хочет, прежде всего, кататься чисто: "Постараюсь улучшить свои программы, чтобы достигнуть еще больших успехов. Все, что я хотела в Австрии, это откататься чисто. Теперь я хочу выступить в показательных, посмотреть какое-нибудь кино и потом обязательно пару дней отдохнуть".